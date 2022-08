Mário Ferreira subiu ao espaço mas já voltou à Terra

O empresário português Mário Ferreira cumpriu esta quinta-feira o sonho há muito anunciado de ir ao espaço.

A viagem a bordo da nave New Shepard, da Blue Origin, iniciou-se pelas 14h57 (hora de Lisboa) e terminou com uma aterragem segura cerca de dez minutos depois, no Texas.

De acordo com a Agência Lusa, ao lado de Mário Ferreira, presidente do grupo Pluris Investments, através do qual detém uma posição no capital da estação televisiva TVI e a empresa de cruzeiros Douro Azul, estiveram a engenheira egípcia Sara Sabry, a alpinista anglo-americana Vanessa O’Brien, o cofundador do canal desportivo do YouTube “Dude Perfect” Coby Cotton, o ex-executivo do setor das telecomunicações Steve Young e o especialista em tecnologia Clint Kelly III.

Mário Ferreira tornou-se o primeiro turista espacial português.

