Mário Centeno no International Club of Portugal

Mário Centeno, atual Governador do Banco de Portugal, será orador convidado no próximo almoço-debate do International Club of Portugal (ICPT), a realizar em Lisboa no dia 13 de maio.

O evento decorrerá no Sheraton Lisboa Hotel & Spa, local que tradicionalmente acolhe os encontros do ICPT, estando a intervenção do ex-Ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo agendada para as 14h00 (hora de Lisboa).

Este almoço-debate dará continuidade à iniciativa do ICPT, que recentemente teve como oradores convidados Luís Menezes Leitão, Bastonário da Ordem dos Advogados, Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, André Ventura, líder do Chega, e Teixeira dos Santos, antigo Ministro das Finanças.