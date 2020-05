Marinha portuguesa registou 38 mil horas de navegação em 2019

A Marinha Portuguesa registou em 2019 mais de 5 mil dias de missão e 38 mil horas de navegação, segundo comunicado divulgado a propósito das celebrações do Dia da Marinha, que este ano se realizou ‘online’. As celebrações do Dia da Marinha foram realizadas com uma programação ‘online’, substituindo as atividades inicialmente previstas para a cidade de Faro, agora adiadas para 2021 devido à pandemia da covid-19.

Em comunicado, este ramo das Forças Armadas destaca os “mais de 5 mil dias de missão” em 2019, as “38 154 horas de navegação” e a taxa de sucesso de 95% do serviço público de Busca e Salvamento Marítimo, tendo sido salvas 306 pessoas em colaboração com a Autoridade Marítima Nacional, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Força Aérea Portuguesa.

“Os navios da Marinha foram visitados nos diversos portos por mais de 15 mil pessoas”, acrescenta a nota.

Para além das celebrações virtuais, espaços como o Aquário Vasco da Gama, o Museu de Marinha e o pólo museológico da fragata D. Fernando II e Glória, em Cacilhas, Almada, estiveram abertos ao público com entrada gratuita.

O canal de Youtube da Marinha Portuguesa contou com diversas atividades, começando às 08h00 com a cerimónia do içar da bandeira nacional, prosseguindo com demonstrações táticas, batismos de mar, desfiles navais, experiências 360º em realidade virtual, terminando com um concerto da Banda da Armada, já pelas 21h00.

Este ano, a Marinha Portuguesa já anunciou que irá apoiar a Polícia Marítima (PM) na vigilância das praias durante a “época balnear”, com um reforço de 150 fuzileiros que irão assegurar o cumprimento das novas normas já anunciadas pelo governo.

Na primeira fase do combate à pandemia, a contribuição da Marinha para esse esforço das Forças Armadas, foi ajudar na preparação de centros de acolhimento, no apoio às autarquias e na ajuda à distribuição de alimentos aos sem-abrigo, como acontece em Lisboa.

Numa segunda fase, a Armada destacou 20 equipas para ajudar na desinfeção de escolas para os alunos dos 11.º e 12.º anos de escolaridade, que já regressaram às aulas presenciais.

O Dia da Marinha celebra-se a 20 de maio assinalando a data em que Vasco da Gama chegou a Calecute, Índia, em 1498.