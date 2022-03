Marinha apoia criação de Jardim de Paz luso em França

Foi preciso recorrer à Marinha Nacional para conseguir levar até França, as 12 peças de mármore rosa de Vila Viçosa no Alentejo, cada uma a pesar 16 toneladas que são a “o ponto central” do “Jardim da Paz Português”.

Este será o último país presente na Primeira Guerra Mundial a inaugurar o seu “Jardim da Paz” em França. Já existem 35, na costa da França e Bélgica, em Pas de Calais, Aisne, Nord, Oise e Somme.

Mas a obra não está concluída, decorrendo a passo acelerado. A construção deve estar pronta até 2 de abril, a tempo da inauguração, que deve acontecer após a cerimónia de comemoração dos mortos da batalha de La Lys, em Richebourg e La Couture.

A cerimónia está marcada para as 16.30 horas, contando com a presença dos principais dignatários militares e diplomáticos de ambos os países. Este é já o terceiro projeto, sendo que não tinha sido possível avançar com os trabalhos por dificuldades financeiras, segundo indica o Lusojornal.

Finalmente quando parecia impossível terminar os trabalhos este ano, a empresa Dimpomar terminou as peças em mármore “ruivina escuro” após concepção do arquiteto Ricardo Gomes de KWY, e Samuel Alcobia de Baldios, com o apoio na montagem do arquiteto Max Théréné.

Dois pedreiros de Alcobaça especialistas em trabalhos de mármore, estão no local a finalizar a montagem final. De momento o jardim começa com 12 árvores, mas o objetivo é a plantação de cerca de mil e muita vegetação.

A obra é composta simbolicamente por um círculo que representa o mundo, aberto ao centro. Um espaço de homenagem e respeito aos que tombaram pela paz ontem como hoje, um espaço ecológico e de paz num mundo sempre em guerra.