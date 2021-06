Marina Pacheco: há carreiras a terminar por falta de apoios

AS PALAVRAS QUE NÃO QUEREM CALAR

– As Palavras que Não querem Calar – Um fim de semana especial, intenso e cheio de emoções do qual em breve partilharei mais…Não posso, no entanto, deixar de mostrar uma profunda indignação pela forma como toda a situação pandémica tem sido gerida no que toca a decisões no setor da cultura. É com enorme incompreensão que continuo a ver, repetidamente, uma série de incongruências que se reflete, apenas e só, numa total alienação da importância da arte nas vidas de todos nós e da vida de quem vive dela (não seremos um pouco todos?!). Arte é vida, é evolução, é gerar pensamento e é promoção do nosso melhor.O palco espera-me, a agenda assim o diz… não continuem a tirar-nos o nosso bem mais precioso.Obrigada BOM DIA!!!Parabéns por acreditarem.Paris ficou com um pedacinho de mim.. mais um desta imensa viagem artística que escolhi como profissão.26.06.2021#marinapachecosoprano #portugalpositivo #bomdiaportugalnomundo #devolvamnosopalco #operasinger #paris #portugaltemvalor #arte #cultura #aculturaesegura

