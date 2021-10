Marina Pacheco e a magia das borboletas da Insel Mainau

“Em 2020, durante o aliviar das restrições pandémicas, fui conhecer a Insel Mainau, no lago de Constança, na Alemanha”, conta a cantora lírica Marina Pacheco, que é também colaboradora do BOM DIA, sendo uma das animadoras da emissão “BOM DIA no feminino“.

“Apaixonei-me pelas maravilhosas borboletas que lá vi e concebi imediatamente a ideia de um projecto”, explica a artista, confessando que imediatamente compilou “algumas peças sobre borboletas, num retrato diversificado da sua figura e representatividade”.

Para Marina Pacheco, “a borboleta é um símbolo de metamorfose. O mundo vive neste momento um enorme processo de transformação”, considera a artista, explicado ainda que “as diferentes cores das borboletas têm significados e que as de cor azul simbolizam esperança. Este disco é pautado pela esperança que tenho no mundo, no ser humano”.

O projeto musical “Schmetterlinge” serve para “sensibilizar as pessoas para a importância da música e da arte em geral nas nossas vidas. Pretendo igualmente que actue como contribuição despertadora para as alterações climáticas e para a nossa transformação enquanto seres humanos. Que esta simbologia das borboletas e as boas energias que carregam consigo, nos façam acreditar que na impossibilidade humana há sempre uma possibilidade do Universo”.

Marina Pacheco, disse ao BOM DIA que o projeto só foi viabilizado graças ao “apoio imprescindível da Neustart Kultur e a participação de uma vasta equipa” que permitiu ao álbum ganhar vida. Pode ouvir alguns dos temas do álbum “Schmetterlinge” no YouTube de Marina Pacheco.

A cantora estará presente no dia 13 de novembro, na conferência Portugal+, que tem lugar em Düsseldorf, na Alemanha.

