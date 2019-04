Marília Ferreira é Miss Luso Americana 2019

Marília Ferreira tem 19 anos, nasceu em Stony Brook, no estado de Nova Iorque, e é filha de pais de Penafiel e Lousada. Habituada a ganhar títulos de beleza, acaba de conquistar o título de Miss Luso Americana 2019 que decorreu em Nova Iorque.

Marília está atualmente a tirar o curso de Administração de Empresas no Suffolk County Community College.

No início de 2018, Marília ganhou o concurso Miss Farmingville 2018 e também já conquistou o prémio do público no concurso internacional Miss Diaspora Models.

O evento que elegeu Marília Ferreira teve lugar em Tarrytown, numa organização da NYPALC.