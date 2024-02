Marie-Isabelle Vieira apresenta os “olhares cruzados” franco-portugueses

Tem lugar no próximo dia 8, a apresentação do livro, “Olhares Cruzados Francófonos e Portugueses” de Marie-Isabelle Vieira.

A apresentação terá lugar no Salões Eça de Queirós do Consulado-geral de Portugal em Paris, no próximo dia 8 de fevereiro, pelas 18h30.

Marie-Isabelle Vieira é doutorada em Língua e Literatura Francesas (Literaturas comparadas), membro associado do CRILUS (Centre de Recherches Interdisciplinaires sur le monde Lusophone, Université de Paris Ouest-Nanterre la Défense).

Foi investigadora associada do CERMI, Centre d’Etudes et de Recherches sur les Migrations Ibériques, (Université de Paris Ouest-Nanterre la Défense), e é docente de português na Universidade de Rennes II (Leitora, ATER), Paris IV (Leitora), Lyon II (ATER) e, actualmente, na Université Jules Verne (Amiens).

O livro que apresenta retoma a sua tese de doutoramento: “Regards croisés francophones et portugais: images des Portugais dans la littérature romanesque contemporaine (1950-2000)”, defendida em 2010 (orientadores: JM Moura e AM Machado) na Université de Paris 10.