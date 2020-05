Mariana Moreira diz que já sabe cuidar de si

Mariana Moreira tem 20 anos. Aos 8 anos começou a compor e a música tem um papel fundamental na sua vida. Acompanha-se nos concertos com guitarra e/ou piano.

A jovem artista concorreu ao programa The Voice Portugal e no concurso Palmela Has Talent 2020 ficou em primeiro lugar, ex aequo com Pedro Vicente.

Mariana Moreira procura transmitir com as suas canções, ideias e mensagens que julga serem importantes nos dias de hoje e estreia-se oficialmente com o single “Eu Já Sei Cuidar de Mim”.

“Eu Já Sei Cuidar de Mim” foi escrito, composto e produzido pela própria. É acompanhado de um videoclipe divertido que “casa” com a mensagem da canção. Traz uma alegre frescura à música portuguesa, abordando temas que considera serem muito especiais: a positividade e a beleza que nascem da juventude.

“Desde os mais novos aos mais velhos, ninguém ficará indiferente a este bonito e carinhoso tema”, diz a artista.