Mariana Arroja: emigrante, cientista e cantora

Nascida no Porto, Mariana Arroja passou a maior parte da sua vida adulta no Reino Unido onde começou a cantar e ganhou nome através das suas interpretações e intensidade musical. Em 2020, regressou a Portugal e lança o seu primeiro single “São Martinho”, dedicado à vila de São Martinho do Porto.

Cientista e cantora, Mariana Arroja, tem interesse em temáticas relacionadas com a saúde e o impacto da arte.

“Green Eyes” é o segundo single da autoria de Mariana Arroja. É uma canção profunda que retrata os momentos difíceis associados à depressão, colocando ênfase na importância das pessoas em redor no processo de cura.

“Green Eyes”, além de ser uma canção que fala de um tópico difícil, é esperançosa pois demonstra que há luz no meio da escuridão.

A depressão é particularmente preocupante em adolescentes e jovens adultos. A cada 40 segundos uma pessoa suicida-se, sendo o suicídio a segunda maior causa de morte no mundo em pessoas entre 15 e 29 anos.

Portugal é o país da União Europeia com maior número de casos com depressão crónica (Eurostat, 2021). A pandemia da COVID-19 teve repercussões significativas na saúde mental. Um estudo efetuado em 10,529 participantes portugueses identificou que a pandemia teve um impacto psicológico de moderado a severo em 49.2% dos participantes.

