Maria Rosado é Miss Queen Portugal

Maria Rosado foi eleita Miss Queen Portugal e será a representante portuguesa num dos maiores concursos de beleza mundiais, Miss Earth.

Após ter sido eleita Miss Ribatejo 2021 na etapa de seleções distritais do Concurso Nacional de Beleza (CNB Portugal), a jovem de Ourém preparou-se durante alguns meses, para a Final Nacional do Miss Queen Portugal 2021, que se realizou entre 7 e 10 de abril em Castro Daire, Viseu.

Nesta edição em atraso devido à pandemia participaram 45 jovens finalistas oriundas de todos os Distritos de Portugal Continental, Açores, Madeira e da comunidade portuguesa de França.

As 45 candidatas foram recebidas pelo executivo municipal, numa cerimónia de boas vindas e tiveram a oportunidade de participar em diversas atividades, explorando as potencialidades do concelho de Castro Daire.

O evento culminou nas galas finais de cada uma das categorias, realizadas nos dias 9 e 10 de Abril, nas quais foi eleita a Miss Teen Portugal 2021 Raquel Libório (Miss Teen Leiria 2021), Miss Queen Portugal 2021 Maria Rosado (Miss Ribatejo 2021) e Mrs Portugal 2021 Cristiana Giroto (Mrs Viseu 2021).

As vencedoras representarão Portugal em concursos internacionais das respetivas categorias.

Na Gala Final do Miss Queen Portugal marcou presença Manuel Vitorino, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Município que irá acolher a próxima final do concurso, que em 2022 celebra o seu 10º aniversário.