Maria Miller estreia-se na seleção feminina de futebol

A futebolista Maria Miller foi chamada pela primeira vez para a seleção portuguesa feminina esta quinta-feira, para o duplo compromisso com a Áustria, da Liga das Nações, numa lista que conta ainda com mais três regressos.

O selecionador Francisco Neto promoveu a estreia da jovem jogadora do Sporting de Braga, de 20 anos, que se junta às suas colegas de equipa Mariana Azevedo e Carolina Mendes, de regresso às escolhas da equipa das ‘quinas’, tal como a benfiquista Jéssica Silva, após recuperar de uma lesão que a tinha afastado da estreia na Liga das Nações.

“Temos vindo a acompanhar a Maria Miller há muito tempo, faz parte da estrutura nas seleções de base. Tem feito um percurso nos sub-23, que é muito importante, e está a ter minutos no clube. Tem versatilidade, tanto pode jogar a central, como a médio. Faz todo o sentido, neste momento, trazer a Maria Miller para a vermos”, frisou o técnico.

A central Mariana Azevedo “está a ter um bom rendimento e fez todo o sentido trazê-la”, estando de volta “pelo mérito e momento”, enquanto as experientes futebolistas Carolina Mendes e Jéssica Silva “são dois regressos importantes”, realçou o treinador.

“A seleção não é um espaço fechado. Muita gente falou de um processo de renovação, mas não é isso. Vêm, saem, voltam, é profissionalismo, em função dos adversários e das lesões. São dois regressos importantes, duas jogadoras que conhecem bem o estilo de jogo e a nossa dinâmica interna, que vêm ajudar a equipa a atingir os objetivos”, disse.

Por outro lado, destacam-se as saídas, em relação à derradeira convocatória, de Carole Costa, do Benfica, devido a lesão, como também as sportinguistas Bruna Costa e Joana Martins, e Nádia Gomes, que representa as norte-americanas do São Francisco Glens.

“Estamos a falar possivelmente de uma das jogadoras que, nos últimos anos, tem mais minutos na seleção nacional e no seu clube. Facilmente percebemos a importância da Carole no espaço de seleção e de clube. Para nós, é sempre uma perda grande, mas a nossa missão é ir preparando jogadoras, pois todas terão o seu momento. Quem está, vai estar apto para substituir a Carole, dentro da nossa dinâmica. Acreditamos muito nestas 25 jogadoras que aqui vão estar”, sublinhou Francisco Neto, sobre Carole Costa.

Depois de um desaire na visita à França (2-0) e de um triunfo na receção à Noruega (3-2), Portugal defronta agora, nas terceira e quarta jornadas do Grupo 2 da Liga A, a congénere austríaca, que empatou com as norueguesas e saiu derrotada com a França.

“A Áustria tem poucas futebolistas a disputar o campeonato interno, muitas jogam em grandes campeonatos como Alemanha, Inglaterra, Itália ou Estados Unidos. Por isso, é uma equipa muito competitiva, com muita estabilidade e que tem andado pelas fases finais ou luta até ao último momento para lá estar. Tem um trajeto muito próximo do que temos vindo a fazer. Teremos de estar ao mais alto nível”, alertou o selecionador.

O primeiro duelo está agendado para 27 de outubro, às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no Stadion Schnabelholz, na cidade austríaca de Altach, com a segunda partida quatro dias depois, em 31 de outubro, a partir das 18:15, em solo luso, no Estádio do Varzim.

Com duas rondas disputadas, Portugal ocupa a segunda posição do agrupamento, com três pontos, atrás da líder França, com seis, seguindo-se Áustria e Noruega, ambas com um ponto. O primeiro classificado apura-se para a ‘final four’, o segundo mantém-se na Liga A, o terceiro joga o ‘play-off’ de manutenção e o último é despromovido à Liga B.

Lista de 25 convocadas:

– Guarda-redes: Inês Pereira (Servette, Sui), Patrícia Morais (Sporting de Braga), Sierra Cota-yarde (Universidade de Arkansas, EUA).

– Defesas: Ana Borges (Sporting), Ana Seiça (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Joana Marchão (Servette, Sui), Lúcia Alves (Benfica), Maria Miller (Sporting de Braga) e Mariana Azevedo (Sporting de Braga).

– Médias: Ana Rute (Sporting de Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Andreia Faria (Benfica), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Sporting), Francisca Nazareth (Benfica) e Tatiana Pinto (Brighton, Ing).

– Avançadas: Ana Dias (Zenit São Petersburgo, Rus), Ana Capeta (Sporting), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo).