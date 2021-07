A portuguesa que estava desaparecida desde segunda-feira no Luxemburgo foi encontrada na tarde de quarta-feira na capital do país.

Depois do apelo lançado pelas autoridades na manhã de quarta-feira, Maria Leonor de Oliveira Fernandes acabou por ser encontrada por uma patrulha policial que se deparou com a portuguesa de 60 anos no bairro de Bonnevoie, no coração da capital luxemburguesa.