Maria Leonor assassinada: o crime que ninguém imaginava

Maria Leonor, conhecida por Léo, foi assassinada pelo seu companheiro na semana passada tal como o BOM DIA noticiou. A portuguesa de 60 anos terá sido morta a tiro pelo companheiro, também ele português, em Vevey, na Suíça.

Uma semana depois, amigos da vítima e do seu companheiro continuam incrédulos, segundo relata o jornal 20 Minutes. “O casal, que tem um filho de 16 anos, parecia unido”, afirmou um cliente do restaurante L’Étrier onde trabalhava Leonor.

Também os vizinhos de Maria Leonor têm dificuldade em viver com o crime. Muitos deles ouviram um tiro no sábado, dia 15 de outubro, mas nenhum vizinho pensou num acto criminoso. “Eu estava a fazer uma sesta e fui acordado por um barulho. Não sabia que era um tiro. Quando me levantei e fui à varanda, a ambulância e a polícia já estavam lá. A polícia estava a algemar o meu vizinho”, relata um morador.

Os testemunhos recolhidos por aquele jornal descrevem o português, um jardineiro português de 57 anos como “um homem discreto”. Afirmam ainda que o casal e o seu filho estavam a preparar uma mudança de casa. “Eu tinha prometido ajudá-los na próxima semana…”, declarou um vizinho em lágrimas.

A emoção dos vizinhos é partilhada pelos clientes do restaurante L’Étrier onde trabalhava Maria Leonor. A dona do restaurante, que se encontra há venda, a portuguesa Ana Silva, contava com Leonor para trabalhar no dia em que foi morta. “Acabamos por fechar de sábado até segunda, porque ninguém aqui no restaurante conseguia trabalhar. É realmente muito difícil pensar que a vida agora será sem a Léo”, afirmou.

Maria Leonor tinha festejado os 60 anos na quinta-feira, 13 de outubro, na presença de cerca de quinze pessoas. “Havia um excelente ambiente. Dois dias depois, ele mata-a?!”, surpreende-se um vizinho, acrescentando que “uma excelente pessoa está no céu, um tipo excelente enlouqueceu e está agora na cadeia, e uma criança inocente ficou órfã”.

A cerimónia fúnebre de Maria Leonor Jorge Azenha foi na quinta-feira em Vevey.