Maria João Guimarães vence Prémio de Jornalismo Luso-Alemão

A um dia do fim da Hannover Messe22, decorreu a entrega do Prémio de Jornalismo Luso-Alemão, que contou com a presença de João Gomes Cravinho, o ministro dos Negócios Estrangeiros.

O Prémio de Jornalismo Luso-Alemão foi atribuído pela primeira vez em 2020 e tem como objetivo distinguir textos jornalísticos publicados em Portugal e na Alemanha sobre a cultura, sociedade, economia e política.

O júri do concurso atribuiu o primeiro lugar a Maria João Guimarães, autora de “Eleições na Alemanha”, que se trata de uma série de reportagens e entrevistas sobre as eleições alemãs.

O segundo lugar pertence a Tiago Carrasco, com o artigo de investigação “As vítimas lusófonas da extrema-direita”. Em terceiro lugar Ricardo J. Rodrigues pela autoria de “Caixa de problemas”, uma peça que explica e analisa a problemática económica da crise de abastecimento global.

Na categoria de vencedores alemães, Tobias Asmuth é o primeiro classificado com o artigo “O dilema do Lítio”. O segundo destaque no pódio pertence a Fabian Federi, pela reportagem “Sob o efeito” e o terceiro lugar ficou entregue a Tilo Wagner pela autoria do artigo “Racismo e colonialismo”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, para além de visitar alguns dos stands presentes, esteve presente na cerimónia de entrega dos prémios, que é uma iniciativa da Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, em cooperação com o Goethe-Institut Portugal, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, a Central Alemã para o Turismo em Portugal, o Camões Berlim, a Delegação de Turismo de Portugal na Alemanha e é apoiado pela Embaixada da República Alemã em Lisboa e pela Embaixada de Portugal em Berlim.

