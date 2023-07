“Maria Joana” bateu recorde de público na Suíça

Música pop, fado, ritmos africanos, latinos e ciganos. Esta é a receita improvável de um hit nacional que se criou quando se juntaram três grandes nomes da música portuguesa: Mariza, Calema e Nuno Ribeiro. Agora foi a vez da Suíça ouvir “Maria Joana” ao vivo em Lausanne, e o sucesso confirma-se. O espetáculo bateu o recorde de público fora de Portugal.

Foi no passado dia 17 de junho que a Arena Vaudoise, em Lausanne, acolheu um concerto dos artistas Mariza e Calema, com a participação de Nuno Ribeiro. Uma grande noite portuguesa no país que tão bem acolhe esta comunidade e que muito bem acolheu os três artistas. Tão bem, que esgotaram os bilhetes e lotação deste recinto, batendo o recorde de público fora de Portugal.

“Maria Joana” é o nome do tema que nasceu da combinação de esforços e junção de talentos de áreas diferentes da nossa música entre os três artistas e que rapidamente se tornou um dos hits de verão em Portugal. Rapidamente o sucesso se confirmou também junto da comunidade portuguesa na Suíça, ou não contasse este uma história de viagem e de grande mudança, com a qual facilmente o público se poderá identificar.

O tema, cuja composição conta ainda com a participação de Maninho e Nellson Klasszik, tem letra de Nuno Ribeiro e dos irmãos Calema (Fradique e António Mendes Ferreira).

No instrumental, as guitarras são de Rodrigo Correia, Bruno Scardini, João Barradas, Manecas Costa, Luís Guerreiro e Phelipe Ferreira; a concertina, é de Filipe Gachineiro, Joca Araújo no cavaquinho e braguesa, Koopper na braguesa e percussão, sendo que o tema conta ainda a participação dos Toca a Rufar e um coro de vozes na sua composição.

Os Calema, ex-concorrentes do programa The Voice France em 2012, não foram apurados na época neste país com uma grande comunidade portuguesa. Porém, a dupla não se deu por derrotada e hoje é uma das maiores referências da música a nível dos PALOP.