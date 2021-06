Maria Gonzaga: 50 anos de cinema

A portuguesa Maria Gonzaga será distinguida com o Prémio Bárbara Virgínia da Academia Portuguesa de Cinema, pelo seu notável contributo para o cinema português ao longo de 5 décadas de atividade, na próxima terça- feira, 22 de junho às 18 horas, na Cinemateca Portuguesa.

O seu percurso multifacetado profissional está ligado ao cinema, teatro e à televisão, principalmente na área do guarda-roupa, tendo também sido atriz, maquilhadora e decoradora. Em 2014 e 2019, venceu o Prémio Sophia na categoria de Melhor Guarda-Roupa com os filmes “Até Amanhã Camaradas” – no qual também integrou o elenco enquanto atriz – e “Parque Mayer”. A sua atividade como responsável de guarda-roupa conta já com mais de 45 participações entre filmes, séries e documentários.

Recorde-se que o Prémio Bárbara Virgínia foi instituído pela Academia Portuguesa de Cinema em 2015 para homenagear mulheres que se distinguiram no cinema português. Até à data, o prémio foi atribuído a Leonor Silveira, Laura Soveral, Teresa Ferreira, Júlia Buisel e Solveig Nordlund.