Maria Ester Vargas: comunidades precisam de mais apoio

A candidata do PSD pelo círculo da Europa, Maria Ester Vargas, defendeu que as comunidades portuguesas no estrangeiro precisam de mais apoio e informação, durante uma visita a Londres com o líder do partido, Rui Rio.

A antiga deputada pelo círculo de Viseu foi adida social na embaixada de Berna, na Suíça, durante seis anos, desde 2015, e foi nesse “contacto estreito com comunidade” que ganhou uma maior perceção dos problemas dos emigrantes no acesso à informação.

“Não se pode pensar que as competências digitais estão ao alcance de todos, é preciso ajudar com tradução de cartas, aconselhamento, encaminhamento”, afirmou hoje à agência Lusa.

Escolhida por Rui Rio para substituir Carlos Gonçalves, que representou o círculo da Europa desde 2002, vincou: “Não caí de paraquedas, foram seis anos que me deram muito conhecimento, e quero ser uma voz dos portugueses no estrangeiro”.

Durante a visita de dois dias a Londres, Vargas e Rio foram conduzidos por militantes locais do PSD a dezenas de estabelecimentos comerciais e associações, cujo papel a candidata, antiga professora, elogiou.

Esta manhã visitaram as associações desportivas FC Porto de Londres, Santa Cruzense e Centro Desportivo e Cultural Português, que promovem a prática de futebol para crianças e jovens e ranchos folclóricos.

“É preciso apoiar as associações para as dotar de informação. Para além de ponto de encontro, podem dar o apoio necessário às comunidades. Ao mesmo tempo, devem garantir uma partilha da cultura [com as sociedades onde estão inseridas], para que não se tornem em ‘guetos’”, vincou.

A necessidade de informar os emigrantes foi um dos apelos feitos pelo conselheiro das comunidades portuguesas eleito pelo Reino Unido António Cunha, que sugeriu maior acesso, por exemplo, aos canais de televisão públicos e privados.

“Falta informação sobre documentação, é preciso esclarecer sobre a necessidade de nomear representante fiscal, a importância de ter moradas atualizadas para receber boletins de voto”, exemplificou.

Com exceção das dificuldades de renovar documentos de identificação junto dos consulados, processo que pode demorar muitos meses, o impacto do ‘Brexit’ foi pouco referido, admitiu Rui Rio.

“Quando eu que estive aqui antes do ‘Brexit’ estavam muito preocupados, estavam com receio. Confesso que agora não me falaram tanto dessa questão”, disse.

A comitiva do PSD, que inclui o secretário-geral do PSD, José Silvano, segue esta tarde para Paris, onde vão continuar a campanha para a eleição dos dois deputados do círculo da Europa, cujo voto vai ser repetido em março.

A repetição foi ditada pelo Tribunal Constitucional devido à anulação de mais de 80% dos votos dos emigrantes do círculo da Europa nas legislativas de 30 de janeiro, após protestos do PSD, por várias mesas terem validado boletins de voto por correspondência que não vinham acompanhados de cópia da identificação do eleitor, como exige a lei.

A maioria dos votos no estrangeiro são realizados por via postal, mas aqueles que optaram pelo voto presencial poderão fazê-lo nas embaixadas e postos consulares nos dias 12 e 13 de março, entre as 08:00 e 19:00 horas locais.

Os votos por correspondência, cujos boletins já começaram a ser enviada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, terão de ser recebidos em Portugal até ao dia 23 de março para serem considerados.

Nas legislativas antecipadas de 30 de janeiro, o PS venceu com maioria absoluta, com 41,5% dos votos e 118 dos 230 deputados, enquanto o PSD obteve cerca de 27,8% dos votos e 72 deputados, faltando apenas atribuir os dois mandatos do círculo da Europa.