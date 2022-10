Maria Caetano Vilalobos na final do MARteLive Europe 2022

A atriz e encenadora Maria Caetano Vilalobos é a única portuguesa selecionada para a final do MARteLive Europe 2022, na área do Teatro, com o espetáculo “Sou Mulher”.

Depois da vitória obtida a nível europeu com a sua atuação na semifinal realizada em Cracóvia (Polónia), e que mobilizou 48 candidatos, Maria Caetano Vilalobos, de 28 anos, acompanhada pelo músico Miguel de Luna, irá fazer uma residência artística em Cagliari (Itália), nos próximos dias 14 a 17.

De seguida, participará com o seu espetáculo na grande final, que decorrerá de 18 a 20 deste mês, em Roma, onde os talentos europeus selecionados atuarão em conjunto, durante a Bienal MARteLive, repartida por 60 locais na capital italiana e com um público estimado em mais de 50.000 pessoas.

No espetáculo, a artista retrata, através da poesia performativa, a sua visão do que é ser mulher numa atualidade ainda repleta de opressão e vários tipos de violência, indica a sinopse.

Apoiado pelo Programa Europa Criativa da União Europeia, este festival-concurso está aberto a artistas entre os 18 e os 35 anos, residentes ou cidadãos europeus, e envolve um processo de seleção de quatro etapas, ‘online’ e ao vivo, permitindo que milhares de jovens artistas europeus mostrem o seu talento, ganhem prémios e façam ‘networking’ com “outros artistas e profissionais de alto nível”, em 16 disciplinas artísticas.

Música, Dj e Produção, Dança, Circo Contemporâneo, Literatura, Pintura e Desenho, Escultura, Fotografia, Ilustração Digital, Street-Art, Design de Moda, Artesanato, Curta-Metragem, Videoclipe, Vídeo Arte e, claro, Teatro são as disciplinas em que os artistas mostram os seus talentos.

Para Maria Caetano Vilalobos, este espetáculo vem levantar os vários elementos que contribuem para uma realidade em que o assédio é normalizado e o número de vítimas de violência sexual tem aumentado a nível global.

Acrescentou que “Ser Mulher” lembra que “a vítima não é o problema”.

“Ser mulher é ser notícia todos os dias. É perder o ar, perder o grito. Ser mulher é lutar pela liberdade que deveria pertencer a todas nós”, frisou.

Nascida em Lisboa, em 1994, Maria Caetano Vilalobos, atriz, encenadora e professora, é licenciada em Teatro pela Universidade de Évora, e realizou o mestrado em Artes Cénicas na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, no Porto.

Procult é a organização por trás do MArteLive em Itália, espalhando o formato por todo o país desde 2001.

Em 2014, o MArteLive tornou-se a Bienal MArteLive, reunindo a cada dois anos cerca de 900 artistas em 60 locais da região, e com um público total na ordem de 60.000 pessoas, segundo a organização.

