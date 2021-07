Margarida Vasconcelos continua a tentar…

Margarida Vasconcelos, é sem dúvida uma das novas revelações da música nacional. O seu novo single “Tentei” já está disponível em todas as plataformas digitais.

“​Enquanto artista acho que estou numa fase super interessante de descobrir a minha identidade criativa e saber exatamente aquilo que quero transmitir às pessoas, até porque tenho de ter a noção de que estou a começar uma carreira. Uma coisa eu tenho a certeza não quero copiar ou imitar ninguém, sermos nós próprios é aquilo que nos torna únicos”. É com esta frase que se define a cantora e compositora autodidata de piano e guitarra Margarida Vasconcelos.

Perguntamos a Margarida Vasconcelos qual a história por detrás to single. A resposta não se fez esperar “​acho que todos nós já tivemos o coração partido por alguém, o amor é mesmo o sentimento que ​tem dois extremos, pode deixar-nos super felizes ou completamente destruídos. Então quando passamos por algo do género, mesmo que passe muito tempo, na realidade acho que nós nunca esquecemos a maneira que nos sentimos naquele momento. Para mim enquanto compositora e intérprete é muito bom ter tido essas experiências porque posso sempre voltar a recorrer a elas para escrever sobre temas do género.”

Margarida Vasconcelos é, como já mencionamos, uma música autodidata. Iniciou-se ao piano e guitarra “​tenho muitas músicas compostas ao piano, diria que 70% do material que tenho é composto ao piano”, diz-nos. Dos ensaios em casa até à plataforma do YouTube, onde tem conseguido cada vez mais seguidores, foi um processo.

Revela-nos a cantora que ” ​a vontade de compor surgiu desde muito cedo mesmo antes de começar os primeiros vídeos para o YouTube mas na realidade foram eles que me deram super entusiasmo para lançar material meu, era um dos comentários mais frequentes:“ para quando originais?” Muito do meu público no YouTube, até diria a maioria, fala em inglês então eu estava um pouco reticente ao lançar o meu primeiro single em português tinha medo que não fossem ouvir. Mas na realidade tive um feedback fantástico…”