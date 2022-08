Margarida Vasconcelos agora “Bem Perto”

A jovem cantora e compositora Margarida Vasconcelos lançou um novo single. “Bem Perto” é o terceiro tema após a estreia do seu primeiro trabalho “Se Tu Sabes” em 2020 e “Tentei” em 2021.

Em comunicado de imprensa, Margarida Vasconcelos afirma que “decidiu mostrar um outro lado pop com este novo tema” e que “o objetivo era mesmo lançar algo mais fresco, mais colorido e positivo”.

Uma vez que “’Tentei’ foi escrita num panorama completamente diferente, na pandemia, muitas das canções escritas nessa altura foram encaminhadas mais para o lado melancólico.”

A jovem cantora confidenciou que o seu mais recente trabalho é especial por duas razões, “primeiro porque tem uma vibe fresca de verão e um beat muito catchy, depois porque quando a escreveu, tinha na sua mente todas as pessoas que são importantes na sua vida e a vontade de as manter sempre bem perto dela”.

Acrescenta que “também é muito giro perceber que o ouvinte pode visualizar qualquer pessoa ao ouvir o tema, não é apenas uma música romântica, mas pode ser dedicada aos pais, avós, filhos, namorado, qualquer pessoa que ame muito e que queira bem perto de si”.

Para a produção do single “Bem Perto”, Margarida Vasconcelos contou com o produtor e músico Edu Monteiro, autor de “Love You Better”. Para a compositora foi uma opção óbvia, a qual justifica ao realçar que “o Edu é um músico e produtor incrível e muito talentoso”. Produtor com o qual “sempre se identificou muito com o estilo musical dele, e foi muito por aí a razão de lhe propor produzir o ‘Bem Perto’”.

“Eu moro numa zona linda, Cabeceiras de Basto, uma vila no Norte de Portugal. Seria impensável da minha parte não aproveitar as paisagens maravilhosas que temos por lá para gravar vídeos lindos como este. O carro foi um toque especial. Quando escrevi o roteiro do videoclipe queria cenas românticas que retratassem um típico amor de verão, e surgiu logo a ideia do carro, que acaba por ser o responsável de muitos dos frames do vídeo. O carro é de um amigo que foi simpático e se disponibilizou a emprestar”, explica a jovem resumidamente como foi concebido o videoclipe, que considera ser “parte essencial do single”.

Veja aqui o videoclip da nova música de Margarida Vasconcelos.