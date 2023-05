Margarida Corceiro é a pessoa mais influente no Instagram em Portugal

A Forbes Portugal partilhou a lista dos 25 nomes mais influentes no Instagram em Portugal. Margarida Corceiro surge no topo da lista, com um nível de influência de 9 em 10 e com a taxa de ‘engagement’ mais alta da tabela.

Pode ler-se na publicação que “é uma das redes sociais mais utilizadas. Numa altura em que foi possível transformar o hobby em profissão, vários nomes cresceram no Instagram e são hoje líderes quando o tema é influência.

Liderada por uma atriz e com lugar para outras áreas, como a música, o humor, o desporto ou o digital, a lista dos mais influentes no Instagram em Portugal cresceu muito desde a última vez que foi publicada pela Forbes Portugal. O trabalho a que se deu o nome de influência já não se questiona. Existe, tem resultados e veio para ficar. Sabem isso as marcas, os seguidores e as 25 pessoas que melhor o fazem em Portugal.

Para Margarida Corceiro “estar no topo desta lista ainda é inacreditável. Fico mesmo muito contente com este reconhecimento. Trabalho todos os dias para entregar um resultado cada vez melhor aos meus seguidores e, claro, as marcas que me acompanham estão comigo neste crescimento. Só tenho a agradecer à Forbes Portugal pela distinção e vou continuar a fazer tudo para honrar este lugar!”, afirma a atriz.

Segundo este ranking, Margarida Corceiro tem a maior influência no país e a maior taxa de engagement entre os 25 influenciadores (8.14%).

A seguir a Margarida, no top 5, estão o ator Pedro Barroso, a cantora Bárbara Bandeira, seguida das atrizes Rita Pereira e Carolina Loureiro.