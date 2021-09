Marco Silva também se destacou no Championship

O português Marco Silva foi esta sexta-feira galardoado com o prémio de melhor treinador durante o mês de agosto no Championship, segundo escalão mais alto do futebol inglês.

Ao serviço do Fulham desde o início desta temporada, o lisboeta venceu cinco dos seis encontros disputados, encontrando-se, neste momento, a partilhar o primeiro lugar daquela competição com o West Bromwich.

Marco Silva, recorde-se, emigrou para o Reino Unido em 2016, tendo já representado clubes como Hull City, Watford e Everton.

