Marco Paulo surpreende com dois novos temas

No dia do seu aniversário, Marco Paulo decidiu presentear todos os seus seguidores com duas novas canções.

“Adeus, Adeus (Bella Ciao)” é originalmente uma canção italiana, interpretada mundialmente por inúmeros cantores de renome. Marco Paulo empresta a sua voz na regravação deste tema, conferindo-lhe uma atualidade e personalidade que assumidamente é de luta pela vida e felicidade.

“Jesus Salvador” da autoria de Roberto Carlos, “combina o poder de um poema inspirador de fé e esperança”. O ponto de partida para uma melodia “magistralmente orquestrada”, a que se une a voz “única e reconhecível de Marco Paulo numa sentida e inspiradora interpretação”.