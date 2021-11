O Centro Cultural Português Camões do Luxemburgo informou hoje que por medidas de segurança sanitária, foi decidido adiar o evento “Apresentação do livro Marco Godinho – Written by Water” na presença de Marco Godinho, Keong-A Song e Fábio Godinho”, para dia 17 de janeiro de 2022, devido ao contacto dos intervenientes com caso confirmado de Covid-19.