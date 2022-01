Marco Godinho apresenta livro no Luxemburgo

O Instituto Camões do Luxemburgo vai acolher, no próximo dia 17 de janeiro, pelas 18h30, a apresentação do novo livro do autor luso Marco Godinho – Written by Watter -, que se fará acompanhar por Keong-A Song e Fábio Godinho.

Na sequência do projeto Marco Godinho – Written by Water – apresentado no âmbito da participação nacional do Luxemburgo na 58.ª Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza, foram publicados dois livros do artista, nomeadamente uma monografia sobre o projeto de Veneza que também inclui uma retrospetiva sobre o trabalho do artista realizado ao longo dos últimos 15 anos.

Para o projeto Marco Godinho – Written by Water, a ilustradora Keong-A Song produziu o livro “Le monde nomade de Mr Godinho”, que narra as aventuras de “Mr. Godinho” – o alter ego do artista sob a forma de uma personagem ilustrada – enquanto viaja pelo mundo no decurso dos seus empreendimentos artísticos. Ela imagina pequenas histórias engraçadas e evoca de forma pessoal os temas e assuntos que influenciam diariamente o trabalho criativo do artista, bem como peripécias relacionadas com a elaboração, produção e montagem das obras.

O ator e encenador Fábio Godinho é omnipresente no processo de elaboração do projeto de Veneza e é também o personagem principal do filme Left to their Own Fate (Odisseia), que é sobretudo uma acão realizada durante três viagens iniciáticas (Estreito de Gibraltar/Tunis, Cartago, a ilha de Djerba/Trieste e Ístria) no Mar Mediterrâneo. Durante estas viagens, Fábio lê, em silêncio, os três volumes inteiros da Odisseia de Homero, considerado um dos poemas fundadores da civilização europeia.

A 17 de janeiro de 2022, Marco Godinho dialoga com Keong-A Song e Fábio Godinho sobre este projeto.

O encontro será também uma oportunidade para descobrir o novo site do artista, que foi desenvolvido como um projeto artístico, um arquivo aberto e contínuo que abre várias possibilidades e caminhos para navegar através das obras, textos, poemas e todos os projetos realizados por Marco Godinho ao longo dos últimos 15 anos.

#portugalpositivo