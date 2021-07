Márcio Amaro recorda um beijo de liceu

Uma nova e refrescante proposta musical de Márcio Amaro que desde a eterna pérola do Atlântico, apresenta o seu mais recente single intitulado “Beijo de Liceu”.

Uma canção que surge de um momento de inspiração numa praia na ilha da Madeira. O som das águas cristalinas a abraçar a areia e as pedras, proporcionam uma viagem ao passado, recordando os tempos de liceu, onde tantas vezes eram dadas “escapadinhas” para pequenos paraísos junto ao mar à procura do primeiro beijo.

Da nostalgia do passado, Márcio Amaro apresenta uma nova canção em que as recordações se tornam elementos centrais na construção de uma melodia, pintadas de forma envolvente numa viagem aos locais onde as memórias se tornam permanentes.