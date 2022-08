Marchesín a caminho de Vigo

O guarda-redes argentino Agustín Marchesín, que passou as últimas três temporadas no Porto, tem um princípio de acordo para representar o Celta Vigo.

“O Celta e o FC Porto chegaram a um princípio de acordo para a transferência do guarda-redes argentino Agustín Marchesín. Uma vez efetuado os habituais testes médicos, o jogador vai assinar contrato com clube celeste”, lê-se numa nota publicado no site oficial do clube de Vigo.

O guardião de 34 anos foi titular absoluto da baliza dos ‘dragões’ em 2019/20 e 2020/21, mas acabou por perder a titularidade para Diogo Costa na última época, tendo efetuado apenas nove jogos em todas as competições.

Com o afastamento da baliza do Porto, Marchesín também perdeu igualmente lugar na seleção da Argentina.

Antes de chegar à Europa, o guarda-redes começou a carreira no Lanús e passou vários anos no México.

Marchesín abandona o Porto com dois campeonatos e duas Taças de Portugal no seu currículo.

No último fim de semana, num encontro em que Diogo Costa estava castigado, o argentino foi titular no triunfo do FC Porto sobre o Tondela (3-0), que valeu a conquista da Supertaça.