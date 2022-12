Marcelo valoriza o contributo democrático católico e adverte a UE

Rebelo de Sousa, ao discursar (08 de dezembro de 2022) no colóquio, promovido pela Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, na Capela do Rato, valorizou o empenho católico contra a política anticolonial iniciada por um grupo de católicos na vigília da Igreja de São Domingos, a 31 de dezembro de 1968…

Também admoestou a União Europeia que “parou em muitos casos em autocontemplação, porque era democrática e considerava que era muito melhor do que outras realidades que existiam no mundo „continuando “a não saber encontrar maneira de se relacionar com África e, no entanto, há aí uma relação que é óbvia”.

Finalmente fala um representante português em defesa de interesses estratégicos de Portugal e dos interesses dos europeus latinos na União Europeia.

A UE deveria empenhar-se mais na defesa do espaço africano. Doutro modo, todo o empenho da UE é orientado para os países vizinhos na Europa do Leste. Essa política tem sido implementada pela Alemanha que procura defender os seus interesses económicos nos países vizinhos a leste…

Bravo, Senhor Presidente!

António Justo