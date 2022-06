Marcelo responde à Madeira: foi convidado, mas esqueceu-se

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou, esta quinta-feira, que Miguel Albuquerque foi convidado para as comemorações do 10 de Junho em Londres, mas “certamente se esqueceu disso”, depois de o Governo Regional da Madeira ter considerado como “provocação” o facto de não ter sido convidado.

Em declarações aos jornalistas, em Braga, o presidente da República manifestou-se “surpreendido” com o comunicado em que o Governo Regional da Madeira alega não ter havido um convite para as cerimónias do Dia de Portugal em Londres e fala em “provocação aos órgãos de governo próprio da região”.

“Eu li isso na comunicação social. Fiquei surpreendido, porque eu tinha pedido ao chefe da Casa Civil, ele falou pessoalmente com o presidente do Governo Regional para o convidar e, portanto, o senhor presidente (Miguel Albuquerque) certamente se esqueceu disso”, declarou o chefe de Estado perante a comunicação social.

