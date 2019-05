Marcelo Rebelo de Sousa recebe alunos do Luxemburgo

Os alunos de português da Escola de Scheierhaff, no Luxemburgo, foram hoje recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio Nacional de Belém, no âmbito de uma visita de estudo organizada pela Associação de Divulgação e Intervenção Educativa – ADIE.

Na sua receção aos alunos, o presidente da República Portuguesa realçou a importância da comunidade portuguesa no Luxemburgo, como uma comunidade forte e sempre unida, uma “característica que define o povo português”.

Após um passeio pelo seu jardim de repouso, os alunos foram contemplados com um lanche oferecido pelo presidente, onde não faltaram os famosos pastéis de Belém.

Esta turma de alunos lusodescendentes foi recebida também na Assembleia da República pelo deputado eleito pelo Círculo da Europa, Paulo Pisco.

O objetivo desta associação é dar a conhecer e valorizar a língua e cultura de Portugal, estando ela associada a uma série de atividades desenvolvidas no Luxemburgo que visam a angariação de fundos para a concretização destas viagens com o apoio da Coordenação do Ensino do Português no Luxemburgo, do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa e da Embaixada de Portugal no Luxemburgo.