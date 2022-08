Marcelo quer que RTP transmita cá para fora jogos da Liga

O Presidente da República disse esta sexta-feira ser importante para os portugueses no estrangeiro acompanharem o desporto em Portugal, numa altura em que RTP e SportTV negoceiam a transmissão de jogos da I Liga de futebol nos canais internacionais.

“Há a noção de que esse é um ponto que é importante para muitos portugueses, ou seja, acompanhar o que se passa em Portugal, não apenas do ponto de vista noticioso, mas também no plano desportivo”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, após uma visita de duas horas à Feira do Livro do Porto.

O chefe de Estado falava a propósito do “processo negocial” em curso entre RTP e SportTV para a transmissão de um jogo por jornada da I Liga de futebol de 2022/23 nos canais internacionais.

Falando numa situação “muito recente”, o Presidente da República acredita que a questão da transmissão de um jogo está “pendente ainda”, sendo “prematuro” dizer que tal não vai acontecer.