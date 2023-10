Marcelo prepara visita à Moldova

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou apoio em nome de Portugal à pretensão da Moldova de aderir à União Europeia e anunciou a intenção de visitar este país em breve.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no Palácio de Belém, em Lisboa, numa conferência de imprensa conjunta com a Presidente da Moldova, Maia Sandu, que hoje recebeu, no início da sua visita de Estado a Portugal.

Sobre a candidatura da República da Moldova à União Europeia, o chefe de Estado declarou: “Portugal apoia este sonho vosso”.

Agradecendo um convite da sua homóloga para visitar a Moldova, o Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a intenção de concretizar essa visita “ainda neste mês ou no começo do próximo”.

A República da Moldova, país que faz fronteira com a Ucrânia e com a Roménia, apresentou em março de 2022 um pedido formal de adesão à União Europeia, decisão que se seguiu à invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro desse ano.

Em junho de 2022, foi concedido à Moldova o estatuto de país candidato à União Europeia.