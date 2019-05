Marcelo participa no Conselho da Europa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desloca-se entre os dias 25 e 26 de junho a Estrasburgo para participar na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, indica uma resolução aprovada no parlamento.

Marcelo Rebelo de Sousa discursará na Assembleia Parlamentar no dia 26, segundo a agenda daquele órgão do Conselho da Europa, que se reúne na sua sessão de verão entre 24 e 28 de junho.

A reunião marca o 70.º aniversário do Conselho da Europa. A Assembleia Parlamentar irá eleger um novo secretário-geral para a organização.

Entre os temas na agenda, incluem-se debates sobre a violência contra as mulheres, a igualdade de género e a violência contra as crianças.

A Assembleia Parlamentar irá discutir também a situação na Síria e o assassinato do ex-vice-primeiro-ministro russo e opositor político de Vladimir Putin, Boris Nemtsov, em 2015.

A resolução aprovada no parlamento dá assentimento, como prevê a lei, à deslocação para fora do país, do Presidente da República.