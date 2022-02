Marcelo: os heróis portugueses manifestaram a sua vontade e competência

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou hoje a “vontade e competência” da seleção portuguesa de futsal na renovação do título europeu, anunciando que a vai homenagear na segunda-feira, em Lisboa.

“Depois de um jogo difícil e muito emotivo, os heróis portugueses manifestaram a sua vontade e competência, um nova jornada de glória para o desporto nacional”, elogiou.

Por novo êxito, que se segue ao título mundial, o Presidente da República felicitou “ muito calorosamente” o conjunto de Jorge Braz, que se sagrou bicampeão da Europa, agora nos Países Baixos.

Marcelo Rebelo de Sousa vai receber e homenagear a seleção na segunda-feira, às 10:00, no Palácio de Belém, em Lisboa.

A seleção portuguesa de futsal revalidou hoje o título europeu, ao vencer a Rússia por 4-2 na final do campeonato da Europa de 2022, em Amesterdão, juntando-o ao cetro mundial.

André Coelho, com dois golos, aos 27 e 32 minutos, e Pany Varela, aos 40, consumaram a reviravolta lusa, iniciada ainda na primeira parte, aos 19, por Tomás Paçó, depois de a Rússia, que só venceu uma das sete finais que disputou, se ter adiantado por Sokolov, aos 10, e Afanasyev, aos 13.

A equipa das ‘quinas’ arrebatou o título europeu pela segunda vez consecutiva, depois do triunfo na Eslovénia, em 2018, na sua terceira final, à qual chegou com o estatuto de campeão do mundo, que conquistou em 2021, na Lituânia.