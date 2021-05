Marcelo Moledo: um arquiteto português em França

Marcelo Moledo, natural de Viana do Castelo e arquiteto de formação, está em França desde 2015. Já depois de uma experiência pela Argélia, e perante falta de oportunidades profissionais em Portugal, decidiu partir para nova aventura.

Em França, Marcelo Moledo começou a trabalhar, em 2015, com o empresário Joaquim Pires.

No início de 2021, Marcelo Moledo criou o seu próprio projeto, com as empresas Cabinet d’Architecture Marcelo Moledo e MBET, um gabinete de engenharia.

Entre desenhadores e arquitetos, já conta sete pessoas na estrutura da empresa. O arquiteto explicou em entrevista à Lusopress como surgiu a oportunidade de criar a sua própria empresa e falou ainda de alguns projetos já elaborados pelo seu gabinete.

Na visão de Marcelo Moledo, o setor da construção civil no sul de França tem particularidades interessantes. Marcelo Moledo referiu ainda que a experiência está a correr de forma positiva. Nos primeiros quatro meses de trabalho foi obrigado a contratar mais pessoas devido à grande afluência de trabalho.

Veja a entrevista de Marcelo Moledo à Lusopress: