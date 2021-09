Marcelo: Merkel foi essencial na vida da Europa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou este domingo que a chanceler alemã, Angela Merkel, foi “essencial na vida da Europa”, em dia de eleições legislativas na Alemanha.

“É devida uma palavra, porque ela foi essencial na vida da Europa durante muitos anos, na vida de todos nós. Ela foi decisiva para a Europa”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no dia em que os alemães elegem os deputados do vigésimo Bundestag (Parlamento Federal) do pós-guerra, depois de 16 anos de governação de Angela Merkel.

Em declarações aos jornalistas depois de ter votado para eleições autárquicas em Celorico de Basto, no distrito de Braga, o Presidente da República recordou que a formação de Governo na Alemanha “demora muito tempo”, indicando que, por isso, Ângela Merkel “continuará em funções durante mais uns meses”.