Marcelo homenageou os cristianos ronaldos do Imperial College

O Presidente da República afirmou sábado que Portugal já enviou para o Reino Unido “700 cristianos ronaldos” para áreas da investigação e considerou que estes jovens quadros são o futuro da secular aliança luso-britânica.

Esta posição foi transmitida por Marcelo Rebelo de Sousa num discurso que proferiu em inglês, no final de uma visita ao Imperial College de Londres, após o discurso do ministro da Educação do Reino Unido, Nadhim Zahawi, e do reitor deste estabelecimento de Ensino Superior, Francisco Veloso.

Dirigindo-se ao ministro britânico, o Presidente da República agradeceu que tivesse participado na sessão “a um sábado” e manifestou-se contente por saber que o membro do executivo de Boris Johnson é um fã do Manchester United de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes.

“Mas quero dizer-lhe que enviámos não apenas um, mas 700 cristianos ronaldos para a vossa comunidade científica. Enviámos muitos e estou certo de que parte deles vai ajudar-vos muito. Eles estão entre os melhores dos nossos melhores”, completou o chefe de Estado, ainda na mesma mensagem destinada ao ministro da Educação do Reino Unido.

O Imperial College of London é especializado em engenharias, ciências naturais, medicina e economia, estando na lista das melhores universidades do mundo em termos de investigação científica.

Atualmente conta com 155 estudantes e mais de 100 professores e investigadores portugueses, mas pela instituição já passaram mais de 1200 portugueses, dos quais quase 600 estão atualmente em Portugal.

Entre os antigos alunos estão o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal Manuel Heitor, que completou um doutoramento em Engenharia Mecânica em Londres.

Na universidade destaca-se o reitor da Imperial College Business School, Francisco Veloso, recrutado em 2017 da Católica Lisbon School of Business and Economics e especialista em Inovação e Empreendedorismo.

