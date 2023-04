Marcelo homenageia “herói único” em Murça

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, homenageou esta semana, em Valongo de Milhais, Murça, o soldado Milhões, considerado pelo chefe de Estado um “herói único e singular” da Primeira Guerra Mundial.

“Ele foi um herói único e singular que felizmente foi possível fazer a sua história”, afirmou o chefe de Estado, que falava durante a inauguração da Casa Museu Soldado Milhões, criado na habitação onde Aníbal Augusto Milhais viveu na aldeia de Valongo que adotou o nome de Milhais em homenagem ao soldado português.

O Comandante Supremo das Forças Armadas disse que fez questão de se associar à homenagem, e de, através do soldado herói transmontano, homenagear também as Forças Armadas.

“Muitas vezes nós não somos justos em relação aos nossos heróis, não é só os nossos heróis militares, os heróis todos, não somos, distraímo-nos, mas em relação às Forças Armadas às vezes distraímo-nos na homenagem que lhes prestamos”, salientou.

Aníbal Augusto Milhais foi, salientou, “tão excecional” que até foi condecorado com a Ordem Militar de Torre e Espada, a mais importante condecoração portuguesa, “imposta à frente de 15 mil soldados no campo de batalha pelo futuro Marechal Gomes da Costa”.

“Isto é raríssimo”, frisou.

Aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa precisou que “a história de Portugal tem muitos heróis anónimos” e salientou que Milhões é um herói “de há 100 anos e que ficou na história e é admirado cá dentro e lá fora”.

E o agora museu é, para o Presidente, “uma casa que vale por muitas casas”, é a “Casa de Portugal e de Portugal projetado no mundo”.

Milhais, que passou a ser conhecido como Milhões e deu o nome à sua aldeia, foi um soldado raso que combateu na Primeira Guerra Mundial e ganhou fama quando se bateu sozinho contra os alemães para ajudar à retirada das forças aliadas, durante a Batalha de La Lys.

No domingo, dia 09 de abril assinalaram-se os 105 anos desta batalha que ocorreu na Flandres, Bélgica.

A sua casa na aldeia de Valongo de Milhais foi recuperada para ser transformada num centro interpretativo onde se pode conhecer a sua história, a vida da época na localidade e momentos da Grande Guerra.

O presidente da Câmara de Murça, Mário Artur Lopes, frisou que a Casa Museu tem como “missão perpetuar a memória do herói Soldado Milhões”.

Para o neto do soldado Eduardo Milhões Pinheiro, este é um “dia importante” porque é também “o dia em que o sonho da família é tornado realidade”.

“É naturalmente importante porque permitirá perpetuar a memória do meu avó e, através dele, de todos os outros militares que estando na Primeira Guerra Mundial permaneceram anónimos na história. E através da história do meu avó podemos evocar todo o sofrimento que passaram na Grande Guerra e, dessa forma, também educar as gerações vindouras”, frisou.

Por causa do estado de degradação, a habitação foi demolida e foi reconstruída, preservando os traços originais exteriores.

A casa foi cedida pela família de Aníbal Augusto Milhais, que há muitos anos reclamava a recuperação da habitação.

Milhais, que morreu em 1970, acabou por ficar conhecido como o soldado Milhões, um epíteto que nasceu com o elogio do seu comandante, Ferreira do Amaral: “Tu és Milhais, mas vales milhões”.

Foi em abril de 1918, durante a batalha de La Lys, e os seus atos de bravura valeram-lhe a mais alta condecoração militar nacional, a Ordem de Torre e Espada.

Após a guerra e a condecoração, o soldado regressou à sua terra natal, tornou-se agricultor, casou e teve nove filhos, sete dos quais chegaram à idade adulta

Aníbal Augusto Milhais morreu aos 75 anos em Valongo, a aldeia do concelho de Murça que adotou o nome de Milhais em sua homenagem.