Marcelo faz visita de Estado à Bélgica

O Presidente da República vai realizar entre 16 e 20 de outubro uma visita de Estado à Bélgica, a convite dos reis dos belgas, Philippe e Mathilde, com passagem pelas três regiões do país.

Segundo uma nota divulgada pela Presidência da República, “o programa incluirá deslocações às três regiões do país: Valónia, Flandres e Bruxelas”.

No Reino da Bélgica, “o chefe de Estado terá reuniões de trabalho com o Rei Philippe, o Governo Federal, o Parlamento Federal e representantes de autoridades regionais e municipais, bem como com entidades universitárias e de investigação”.

De acordo com a Presidência da República, “esta visita constituirá uma oportunidade para reforçar a amizade estreita e os laços bilaterais entre Portugal e a Bélgica, nas suas mais diversas dimensões, constituindo igualmente uma ocasião para abordar temas relevantes no plano europeu e multilateral”.

“A viagem integrará também uma importante componente de contacto com a numerosa comunidade portuguesa residente na Bélgica”, lê-se na nota.

A Presidência da República refere que “a última visita de Estado à Bélgica de um Presidente da República Portuguesa teve lugar em 2005”.

Marcelo Rebelo de Sousa já esteve com os reis da Bélgica em março de 2017, quando visitou as instituições europeias em Bruxelas.

Em outubro de 2018, a seu convite, os reis da Bélgica realizaram uma visita de Estado a Portugal.

Nessa ocasião, há três anos, o Presidente da República considerou que Portugal e Bélgica são dois países “aliados próximos” e “amigos”, na União Europeia, nas Nações Unidas e na NATO, com um “papel comum” pela paz no plano global.

A Bélgica será o 19.º país a receber uma visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa, depois de Moçambique, Suíça, Cuba, Cabo Verde, Senegal, Croácia, Luxemburgo, México, São Tomé e Príncipe, Grécia, Egito, Espanha, Angola, China, Costa do Marfim, Itália, Índia e Irlanda.