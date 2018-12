Marcelo experimentou a vida de camionista

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se, na terça-feira, na Mealhada, com membros da Associação “Motoristas do Asfalto”, tendo em seguida efetuado uma breve viagem a bordo de um pesado de mercadorias, antes de um almoço com profissionais do setor.

Durante a viagem, a bordo de um TIR, o presidente foi trocando impressões com o motorista, que se queixou das longas jornadas de trabalho ao volante, sem hora para regressar a casa, e sem direito ao reconhecimento de profissão de desgaste rápido.

Veja o vídeo em Jornal de Notícias