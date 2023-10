Marcelo esteve com portugueses de Bruxelas e fez ‘selfies’ durante duas horas

A visita de Estado do Presidente da República concluiu com um porto de honra na sala dos casamentos da comuna de Saint-Gilles, na cidade de Bruxelas.

Jean Spinette, burgomestre de Saint-Gilles, acolheu o Presidente da República português numa sala repleta de portugueses que ouviram os discursos do autarca mas também do embaixador de Portugal na Bélgica, Jorge Cabral e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Cravinho. A acompanhar a comitiva estava também a deputada do PS, Marta Temido.

O autarca belga anunciou, durante a receção, que uma rua sob a sua jurisdição se chamará Rue du Portugal, tendo mostrado um modelo da placa que marcará essa nova denominação.

Num discurso empolgado, como é hábito diante de portugueses emigrados, Marcelo destacou a importância da comunidade portuguesa na Bélgica que considerou variada e exemplar.

Seguiu-se uma sessão de ‘selfies’ com o Presidente da República que durou cerca de duas horas já que uma maioria dos presentes quis tirar uma fotografia com Marcelo. “Já tirei uma fotografia com ele”, disse uma senhora belga presente na receção, explicando que seria muito improvável ter essa oportunidade com o seu monarca.

Ainda antes de sair do edifício da comuna de Saint-Gilles em direção ao aeroporto para regressar a Lisboa, Marcelo foi chamada pelos portugueses presentes para uma última foto de grupo, pedido ao qual acedeu.

Marcelo Rebelo de Sousa encerrou assim uma viagem à Bélgica que iniciou na terça-feira. A visita de Estado de três dias à Bélgica, a convite dos reis dos belgas, Philippe e Mathilde, que terminou esta quinta-feira, dia em que o programa se concentrou na região da Flandres, incluindo nomeadamente um passeio em Bruges.