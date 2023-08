Marcelo e Costa saúdam nomeação de novo patriarca de Lisboa

O presidente da República Portuguesa agradeceu a “dedicação constante e qualificada” de D. Rui Valério, novo patriarca de Lisboa, como bispo das Forças Armadas e de Segurança.

“O presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas, por ocasião da cessação de funções como bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança e vigário castrense, agradece ao senhor D. Rui Valério a dedicação constante e qualificada com que exerceu as suas funções nos últimos cinco anos”, refere uma nota de Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada pelo site da Presidência da República.

O chefe de Estado “formula os melhores votos para a nova missão” de D. Rui Valério, substituindo D. Manuel Clemente, patriarca desde 2023, “cujo mandato de uma década termina com a Jornada Mundial da Juventude, momento de inequívoco significado nacional e projeção universal”, encontro pelo qual o presidente da República “já teve a oportunidade de agradecer e saudar vivamente”.

O primeiro-ministro português também saudou a nomeação do novo patriarca, em mensagem divulgada através das redes sociais.

“Quero desejar as maiores felicidades ao novo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério. A D. Manuel Clemente, quero também deixar uma saudação especial pelo trabalho desenvolvido, nos últimos anos, com a comunidade e toda a colaboração que culminou com a Jornada Mundial da Juventude”, escreveu António Costa.

Já o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, referiu em nota enviada aos jornalistas que “D. Rui Valério tem um percurso notável, destacando-se sempre pela sua dedicação e sentido de serviço ao próximo”.

O autarca “dirige os melhores votos para a missão do novo patriarca e agradece a D. Manuel Clemente pela sua dedicação nos últimos 10 anos de mandato, período que atravessou a pandemia e culminou com a realização da JMJ Lisboa 2023”.

A tomada de posse do novo patriarca vai acontecer a 2 de setembro, pelas 11h00, na Sé Patriarcal, diante do Cabido; a entrada solene na diocese tem lugar no dia seguinte, domingo, às 16h00, no Mosteiro dos Jerónimos.

D. Rui Valério, de58 anos de idade, foi nomeado hoje pelo Papa como novo patriarca de Lisboa.

Membro da congregação dos Padres Monfortinos, fez a profissão perpétua em outubro de 1990 e recebeu a ordenação sacerdotal a 23 de março de 1991, em Fátima.

Como sacerdote, esteve nas paróquias do Concelho de Castro Verde, na Diocese de Beja, primeiro como coadjutor, de 1993 a 1995, e depois como pároco, de 2001 a 2007.

Foi também coadjutor na Póvoa de Santo Adrião, no Patriarcado de Lisboa, de 1996 a 2001 e nomeado pároco em 2001, missão que exercia antes de ser nomeado bispo pelo Papa Francisco, a 27 de outubro de 2018.

Em 2016, durante o Jubileu da Misericórdia, o novo patriarca foi um dos 1071 sacerdotes enviados pelo Papa Francisco como “missionário da misericórdia” às comunidades de todo o mundo.

D. Rui Valério foi ordenado bispo a 25 de novembro de 2018 no Mosteiro dos Jerónimos, em cerimónia presidida por D. Manuel Clemente.

Na Conferência Episcopal Portuguesa, tem funções de delegado para as relações bispos/vida consagrada e é membro da Comissão Episcopal Missão e Nova Evangelização.