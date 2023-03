Marcelo e Costa no Luxemburgo para pedir mais participação eleitoral

O Presidente da República o primeiro-ministro viajam no domingo para o Luxemburgo para reuniões com os homólogos luxemburgueses e um encontro com portugueses para apelar ao voto daquela que é a maior comunidade estrangeira n país.

Depois da participação na Cimeira Ibero-Americana nos últimos dias, em Santo Domingo, na República Dominicana, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa deslocam-se ao Luxemburgo.

“Vou ao Luxemburgo com o primeiro-ministro apelar à comunidade portuguesa a ver se vota, é um absurdo termos a comunidade mais forte no Luxemburgo [e uma parte não votar]. Pode ser decisiva, os políticos todos luxemburgueses pedem para que os portugueses se inscrevam e votem, têm agora um prolongamento até 17 de abril, vamos ver se os convencemos”, referiu o chefe de Estado aos jornalistas, em Santo Domingo.

O Luxemburgo tem este ano duas eleições: as locais, a 11 de junho e cujo prazo para inscrição termina no dia 17 de abril, e as legislativas, no dia 08 de outubro.

Portugueses são a maior comunidade estrangeira no Luxemburgo. Em várias localidades a comunidades portuguesa ultrapassa 30% da população.

O encontro do Presidente da República e do primeiro-ministro com a comunidade portuguesa está previsto para as 18:00 locais num hotel da capital.

O jogo entre a seleção nacional de futebol portuguesa e a luxemburguesa, de qualificação para o Europeu de 2024, tem início previsto para as 20:45 locais, mas a agenda do chefe de Estado começa às 17:00 locais, com um encontro privado com Henrique, o monarca do Luxemburgo, no Palácio Grão-Ducal.

Em simultâneo, o primeiro-ministro português reúne-se com o seu homólogo luxemburguês, Xavier Bettel.