Marcelo e Costa acompanham seleção ao Luxemburgo

O Presidente da República visita no próximo dia 26 o Luxemburgo para assistir ao encontro das seleções portuguesa e luxemburguesa, que se defrontam na fase de qualificação para o campeonato europeu.

Marcelo Rebelo de Sousa faz-se acompanhar pelo primeiro-ministro António Costa nesta deslocação.

Além do jogo de futebol a que ambos assistirão, os dois governantes portugueses avistam-se com alguns representantes da comunidade no Luxemburgo antes da partida de futebol. Participa também no encontro com portugueses o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel.

O jogo da seleção portuguesa será o segundo nesta fase de qualificação para o Euro 2024. Portugal defronta o Liechtenstein dia 23, no estádio de Alvalade, seguindo depois para o Luxemburgo onde defronta a seleção do grão-ducado às 20:45, hora local.