Marcelo critica Costa e promete manter Governo debaixo de olho

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dirigiu-se esta quinta-feira ao país na sequência da polémica gerada em torno do atual ministro das Infraestruturas. António Costa foi duramente criticado por ter rasgado a carta de demissão de João Galamba e ficou a saber que irá ser vigiado de perto pelo chefe de Estado.

Palavras fortes como “autoridade”, “capacidade”, e credibilidade” estiveram bem presentes no discurso do presidente da República, que terá servido como um verdadeiro raspanete ao primeiro-ministro que, apesar da pressão de Marcelo, decidiu manter o voto de confiança no seu ministro, que em janeiro substituiu o demissionário Pedro Nuno Santos. “Um governante sabe que, ao aceitar sê-lo, é responsável por aquilo que faz e não faz. Como é que um ministro pode não ser responsável por um colaborador que escolheu ter na sua equipa?”, deixou no ar.

“O ministro das Infraestruturas devia ter sido exonerado”, colmatou.

Em claras referências entre o passado e o futuro, que demarcaram a sua intervenção à nação, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ter tirado duas conclusões com este caso. A primeira: a “garantia da estabilidade constitucional”, uma vez que “os portugueses dispensam compassos de espera, sobretudo em tempos como estes”. A segunda: “ficar mais atento e interveniente no dia a dia”, já que “a responsabilidade dos governantes não foi exercida como deveria”.