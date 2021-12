Marcelo condecora Academia Portuguesa de História

Inês Sousa Real, líder do Pessoas, Animais e Natureza, avançou esta segunda-feira que o partido está aberto a negociações com os partidos que "se comprometam" com as suas causas. Em entrevista à RTP, a deputada acrescentou que a exceção é apenas a "extrema-direita", com a qual se recusa a formar alianças nas Legislativas de janeiro.