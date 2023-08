Marcelo assinala 480 anos da chegada dos portugueses ao Japão

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou esta sexta-feira os 480 anos da chegada dos portugueses ao Japão, reafirmando o “inquebrantável compromisso” no aprofundamento das relações entre os dois países.

“O Presidente da República assinala esta sexta-feira, 25 de agosto de 2023, os 480 anos da chegada de navegadores portugueses ao Japão, relevando o seu primeiro contacto, neste mesmo dia em 1543, com a população japonesa, ocorrido na praia junto ao cabo Kadokura, em Tanegashima”, lê-se numa nota divulgada no portal da Presidência na Internet.

O chefe de Estado expressa o seu contentamento “com os laços históricos que unem os dois povos” e “reafirma o seu inquebrantável compromisso no aprofundamento das relações de amizade e cooperação, entre Portugal e o Japão, nas suas mais variadas dimensões”.

No início de 2023, a embaixada do Japão divulgou na sua página na Internet uma mensagem a assinalar os 480 anos da chegada dos portugueses à ilha de Tanegashima em 1543, referindo que foi “o primeiro contacto entre os europeus e os japoneses”.

“A interação entre os dois povos, depois desse encontro, deu origem a um período de trocas comerciais e culturais, com grande influência no contexto artístico, conhecimento documental, formas de pensar e religião, tendo florescido a cultura Namban”, destaca ainda o texto, que salienta ainda o “intercâmbio cultural nas línguas portuguesa e japonesa”.

A embaixada do Japão informa ainda que, ao longo do ano de 2023, realiza vários eventos comemorativos com o intuito de promover a interação entre os dois países.