Marcelo apoia candidatura das Fortalezas Abaluartadas a Património da Humanidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assistiu à Gala de Encerramento do Festival Internacional de Música, em Marvão, onde reafirmou o seu apoio à Candidatura das Fortalezas Abaluartadas da Raia (FAR) a Património da Humanidade.

Em comunicado, o município de Marvão realça que a candidatura “fomenta uma cooperação transfronteiriça inovadora e inclusiva, assente na preservação, na difusão e na transmissão de um património comum a diferentes comunidades, aprofundando o diálogo intercultural entre povos e criando um sentimento de identidade, de pertença e de responsabilidade”.

Para além de que “promove a coesão territorial assente na proteção e na valorização do património cultural como suporte de base económica da região transfronteiriça, nomeadamente, através da criação de redes turísticas de escalas regional, nacional e internacional, a partir do bem patrimonial em causa; e representa, não só a valorização de um património edificado de valor excecional, mas uma cultura de preservação e de respeito pelo Homem, no sentido lato. Do seu passado, da sua história e do seu futuro, correspondendo inteiramente aos desígnios da Convenção do Património Mundial”.

Durante a visita a Marvão, o presidente foi informado de que os municípios de Marvão, Valença e Almeida entregaram, no final do mês de julho, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, o dossier de candidatura reformulado, de acordo com as últimas orientações da Comissão Nacional da UNESCO.