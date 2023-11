Marcelo aceita demissão de Galamba e Cilínio

O Presidente da República exonerou esta segunda-feira, com efeito imediato, o ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio, que lhe foram propostas pelo primeiro-ministro.

“Na sequência das propostas do primeiro-ministro, agora recebidas, o Presidente da República exonerou, a pedido dos próprios e com efeito imediato, João Saldanha de Azevedo Galamba, das funções de ministro das Infraestruturas, bem como Pedro Miguel Ferreira Jorge Cilínio, das funções de secretário de Estado da Economia”, lê-se numa nota publicada no site oficial da Presidência da República.

António Costa tinha uma audiência marcada com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para as 17h30 de terça-feira sobre a situação do ministro das Infraestruturas, que foi constituído arguido no âmbito da operação “Influencer”.

João Galamba pediu a demissão do cargo de ministro das Infraestruturas, que justificou com a necessidade de assegurar tranquilidade e discrição para a sua família, e que foi aceite pelo primeiro-ministro.

O ministro das Infraestruturas foi constituído arguido no âmbito da operação “Influencer”, relacionada com negócios de exploração de lítio e hidrogénio e da criação do centro de dados de Sines.